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Сім гуманітарних коридорів відкрито для евакуації населення 10 березня

Сім гуманітарних коридорів відкрито для евакуації населення 10 березня (СПИСОК)

10 бер 2022, 10:08
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Війна в Україні — це передусім значні втрати мирного населення.

Міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що сьогодні, 10 березня, відкриють гуманітарні коридори за наступними маршрутами:

  • місто Маріуполь — Запоріжжя: Маріуполь — Портовське — Мангуш — в обхід Нікольське — Республіка — Розівка — Більмак — Пологи — Оріхів — Запоріжжя;

  • Волноваха — Покровськ: Волноваха — Валерʼянівка — Новоандріївка — Кирилівка — Вугледар — Покровськ;

  • Ізюм (Харківська область) — Лозове (Харківська область): Ізюм — Мала Комишуваха — Барвінкове — Близнюки — Лозова;

  • Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель — Київ: Стоянка — Білогородка — Київ;

  • Суми — Полтава: Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава;

  • Тростянець — Полтава: Тростянець — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава;



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  • Краснопілля — Полтава: Краснопілля — Верхня Сироватка — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава.

Нагадаємо, що у попередні дні окупанти також дозволяли вихід цивільного населення, але найчастіше спроби евакуації провалювалися, оскільки військові формування РФ відкривали вогонь по колонах. Найбільше дісталося цивільним в Маріуполі та Ірпені.

Джерело: Ракурс


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