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Сім гуманітарних коридорів відкрито для евакуації населення 10 березня
Сім гуманітарних коридорів відкрито для евакуації населення 10 березня (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n168228-sim-gumanitarnyh-korydoriv-vidkryto-dlya-evakuaciyi-naselennya-10-bereznya-spysok.htmlРакурс
Війна в Україні — це передусім значні втрати мирного населення.
Міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що сьогодні, 10 березня, відкриють гуманітарні коридори за наступними маршрутами:
місто Маріуполь — Запоріжжя: Маріуполь — Портовське — Мангуш — в обхід Нікольське — Республіка — Розівка — Більмак — Пологи — Оріхів — Запоріжжя;
Волноваха — Покровськ: Волноваха — Валерʼянівка — Новоандріївка — Кирилівка — Вугледар — Покровськ;
Ізюм (Харківська область) — Лозове (Харківська область): Ізюм — Мала Комишуваха — Барвінкове — Близнюки — Лозова;
Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель — Київ: Стоянка — Білогородка — Київ;
Суми — Полтава: Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава;
Тростянець — Полтава: Тростянець — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава;.
Краснопілля — Полтава: Краснопілля — Верхня Сироватка — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава.
Нагадаємо, що у попередні дні окупанти також дозволяли вихід цивільного населення, але найчастіше спроби евакуації провалювалися, оскільки військові формування РФ відкривали вогонь по колонах. Найбільше дісталося цивільним в Маріуполі та Ірпені.