Семь гуманитарных коридоров открыты для эвакуации населения 10 марта (СПИСОК)

https://racurs.ua/n168228-sem-gumanitarnyh-koridorov-otkryty-dlya-evakuacii-naseleniya-10-marta-spisok.html

Ракурс

Війна в Україні — це передусім значні втрати мирного населення.

Міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що сьогодні, 10 березня, відкриють гуманітарні коридори за наступними маршрутами:

місто Маріуполь — Запоріжжя: Маріуполь — Портовське — Мангуш — в обхід Нікольське — Республіка — Розівка — Більмак — Пологи — Оріхів — Запоріжжя;

Волноваха — Покровськ: Волноваха — Валерʼянівка — Новоандріївка — Кирилівка — Вугледар — Покровськ;

Ізюм (Харківська область) — Лозове (Харківська область): Ізюм — Мала Комишуваха — Барвінкове — Близнюки — Лозова;

Буча, Бородянка, Ірпінь, Гостомель — Київ: Стоянка — Білогородка — Київ;

Суми — Полтава: Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава;

Тростянець — Полтава: Тростянець — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава;



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Краснопілля — Полтава: Краснопілля — Верхня Сироватка — Суми — Голубівка — Вільшана — Недригайлів — Коровинці — Ромни — Андріяшівка — Лохвиця — Лубни — Полтава.

Нагадаємо, що у попередні дні окупанти також дозволяли вихід цивільного населення, але найчастіше спроби евакуації провалювалися, оскільки військові формування РФ відкривали вогонь по колонах. Найбільше дісталося цивільним в Маріуполі та Ірпені.