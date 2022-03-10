Русские корабли отошли от Одессы. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n168227-rashysti-peredumali-atakovat-odessu-korabli-rf-perebazirovalis-v-krym.html

Ракурс

Військові кораблі Російської Федерації перебазувалися в порти Криму.

Кораблі агресора прибули до мису Тарханкут і озера Донузлав. Такі дії окупантів свідчать, що ворог не планує висаджувати десант в Одесі та Одеській області. Про це 10 березня повідомив представник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, передає «Думська».

За його словами, агресора зупинили в напрямку Херсона, Миколаєва, Кривого Рогу, Вознесенська і Нововоронцовки. У середу, 9 березня, були знищені чотири літаки СУ-25 і два вертольоти ВКС Росії.

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Нагадаємо, російські окупанти вже відмовлялися штурмувати Одесу. Командування військ РФ очікувало, що великі десантні кораблі причалять до одеського пляжу «Лузанівка». Однак в останній момент росіяни попросили Україну дати можливість покинути затоку. Виявилося, що строковики морської піхоти РФ відмовилися виконувати наказ, бо злякалися українських морпіхів, які воюють на Донбасі вже по п’ять та більше років.

Джерело: «Думська»