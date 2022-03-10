Уничтожен танк РФ. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n168226-pyatnadcatye-sutki-voyny-v-genshtabe-vsu-rasskazali-o-situacii-na-fronte.html

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Сили оборони України продовжують стримувати наступ російської армії у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційних районах.

ЗСУ та територіальна оборона захищають Харків та Охтирку, але основні зусилля спрямовані на недопущення просування ворога в південно-східному напрямку. Триває кругова оборона міста Маріуполя. Разом з тим армія та прикордонники прикривають державний кордон з Білоруссю. Про це 10 березня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Українська армія продовжує утримувати оборону Чернігова та стримує просування загарбників в напрямку Києва. На південному напрямку захисники стримують московитів у напрямках Кривого Рогу, Миколаєва, Вознесенська та населеного пункту Нововоронцовка (Херсонська область). На інших напрямках триває стабілізаційна операція.

Військові льотчики та сили ППО намагаються завадити агресору атакувати з повітря. За останні дві доби винищувальна авіація та підрозділи зенітних ракетних військ знищили чотири штурмовики Су-25 та два вертольоти противника.

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У Генштабі зазначають, що окупанти знизили темпи наступу, а солдати РФ деморалізовані — значно збільшилась кількість випадків дезертирства та мародерства.

Нагадаємо, 9 березня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що у російських військових змінилося керівництво — восьмеро генералів були звільнені за невиконання своїх завдань.