Можу сказати, що вони в розпачі - Данілов про російських військових

https://racurs.ua/ua/n168217-moju-skazaty-scho-vony-v-rozpachi-danilov-pro-rosiyskyh-viyskovyh.html

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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у російських військових змінилося керівництво.

Зняли приблизно вісім генералів зі своїх посад, через те, що ті не виконали своїх завдань. Натомість призначені нові. Ми чітко розуміємо, що зараз відбувається в рф. Більш того, можу сказати, що вони в розпачі, — сказав 9 березня Данілов в ефірі українських телеканалів.

Секретар РНБО повідомив, що Київ знає про плани ворога, які дещо змінилися з початку війни.

Він додав, що за прогнозами розвідки США, перемога у війні буде за Україною.

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