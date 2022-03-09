Можу сказати, що вони в розпачі - Данілов про російських військових

Можу сказати, що вони в розпачі — Данілов про російських військовихhttps://racurs.ua/ua/n168217-moju-skazaty-scho-vony-v-rozpachi-danilov-pro-rosiyskyh-viyskovyh.htmlРакурс
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у російських військових змінилося керівництво.
Зняли приблизно вісім генералів зі своїх посад, через те, що ті не виконали своїх завдань. Натомість призначені нові. Ми чітко розуміємо, що зараз відбувається в рф. Більш того, можу сказати, що вони в розпачі, — сказав 9 березня Данілов в ефірі українських телеканалів.
Секретар РНБО повідомив, що Київ знає про плани ворога, які дещо змінилися з початку війни.
Він додав, що за прогнозами розвідки США, перемога у війні буде за Україною.
Вчора Комітет Конгресу США заслухав свої підрозділи, які займаються розвідкою, і вони всі в прогнозах сказали, що перемога буде за нами. Чи буде це складно? Так, це буде складно, не треба недооцінювати ворога. Ми його, перепрошую, лупимо по всіх напрямках, але він, як сарана — повзе, повзе, повзе… Але я точно знаю, що ми вистоїмо, бо це — наша земля, — сказав Данілов.