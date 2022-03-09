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Ракурс
Можу сказати, що вони в розпачі - Данілов про російських військових

Можу сказати, що вони в розпачі — Данілов про російських військових

9 бер 2022, 21:44
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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у російських військових змінилося керівництво.

Зняли приблизно вісім генералів зі своїх посад, через те, що ті не виконали своїх завдань. Натомість призначені нові. Ми чітко розуміємо, що зараз відбувається в рф. Більш того, можу сказати, що вони в розпачі, — сказав 9 березня Данілов в ефірі українських телеканалів.

Секретар РНБО повідомив, що Київ знає про плани ворога, які дещо змінилися з початку війни.

Він додав, що за прогнозами розвідки США, перемога у війні буде за Україною.



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Вчора Комітет Конгресу США заслухав свої підрозділи, які займаються розвідкою, і вони всі в прогнозах сказали, що перемога буде за нами. Чи буде це складно? Так, це буде складно, не треба недооцінювати ворога. Ми його, перепрошую, лупимо по всіх напрямках, але він, як сарана — повзе, повзе, повзе… Але я точно знаю, що ми вистоїмо, бо це — наша земля, — сказав Данілов.

Джерело: Ракурс


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