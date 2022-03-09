В Україні поступово відновлюють навчання

https://racurs.ua/ua/n168216-v-ukrayini-postupovo-vidnovluut-navchannya.html

Ракурс

В Україні відновлюється навчання у школах. Це відбувається поступово, у різних регіонах умови для цього різні, як і темпи та форми відновлення.

9 березня Департамент освіти та науки Івано-Франківської області відновив освітній процес у школах. Також почалася реєстрація на навчання учнів із числа внутрішньо переміщених осіб. 14 березня навчання попередньо стартує на Одещині і Львівщини. Освітній процес відновлюється після завершення канікул, які оголосили 24 лютого — у день нападу рашистів на Україну. Кожен заклад освіти має визначитися з формою навчання. Для цього необхідно врахувати чинники безпеки учнів та педагогів, особливості діяльності кожної школи в умовах воєнного стану. У цьому регіоні учні можуть піти на: очну або змішану форму навчання (з урахуванням виконання працівниками закладу освіти заходів та завдань, що визначені військово-цивільною адміністрацією);

дистанційну (з використанням єдиної для закладу навчальної платформи). Для учнів 7−11 класів дистанційне навчання розпочинається 14 березня. З 21 березня навчатися зможуть учні 5−6 класів. У зв’язку з тим, що в частині регіонів України зберігається реальна загроза для життя та здоров’я мирних мешканців, а в більшості регіонів по кілька разів на день оголошується повітряна тривога, Міносвіти та науки рекомендує після завершення канікул організовувати роботу закладів освіти в залежності від конкретної ситуації. При цьому в міністерстві заявили, що йдеться про такі наступні кроки освітян:

тимчасове призупинення освітнього процесу (виконання працівниками закладів освіти заходів та завдань, що визначені військово-цивільною адміністрацією);

організація освітнього процесу за дистанційною формою навчання або використання її елементів (за погодженням з військово-цивільною адміністрацією).

У місцевостях, де сьогодні не ведуться активні бойові дії, продовжує стабільно працювати інтернет і там можливо організувати дистанційне навчання або використовувати окремі його елементи, зокрема для учнів, які були евакуйовані з небезпечних територій, рекомендовано розпочати освітній процес.

Діти можуть також самостійно використовувати будь-які електронні ресурси, як загальні, так і розроблені закладами освіти, іншими науковими та методичними установами.

Освітяни наполягають, що в регіонах, де зруйновано освітню інфраструктуру, відбуваються постійні обстріли, оголошується повітряна тривога, головну увагу слід зосередити на психологічній підтримці дітей.

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Питання викладання навчального матеріалу, загалом навчання, може тимчасово відійти на другий план. Після завершення воєнного стану такі учні матимуть можливість у звичайних, спокійних та безпечних умовах надолужити пропущене, — йдеться у рекомендаціях міністерства.

«Ракурс» повідомляв, що міністр освіти Сергій Шкарлет пропонує скасувати державну підсумкову атестацію (ДПА), зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) як конкурсний критерій доступу до освітніх послуг.