ЗНО у 2022 році пропонує скасувати міністр освіти

https://racurs.ua/ua/n168145-zno-u-2022-roci-proponuie-skasuvaty-ministr-osvity.html

Ракурс

Міністр освіти Сергій Шкарлет повідомив, що пропонує скасувати державну підсумкову атестацію (ДПА), зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) як конкурсний критерій доступу до освітніх послуг.

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Таке рішення є непростим, але необхідним! Адже наше головне завдання — знизити рівень будь-яких стресів для дітей. Вони проживають непростий період сьогодні, тож ми маємо докласти всіх зусиль, щоб цей період хоча б якось пом’якшити, — написав міністр у своїх соцмережах.

Шкарлет також зазначив, що скасування ЗНО необхідне для «збереження студентського контингенту, національного інтелектуального потенціалу, стимулювання до навчання в Україні, навіть у такий скрутний для нашої країни та суспільства час».