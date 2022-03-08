"Байрактар" всемогутній - ЗСУ оприлюднили відео та фото нових ударів

«Байрактар» всемогутній — ЗСУ оприлюднили відео та фото нових ударівhttps://racurs.ua/ua/n168144-bayraktar-vsemogutniy-zsu-opryludnyly-video-ta-foto-novyh-udariv.htmlРакурс
Українські військові активно залучають у війні проти РФ «Байрактари». 128-ма бригада розповіла, коли ця зброя є особливо корисною.
Інколи російську бронетехніку важко дістати з гранатометів чи артилерії, тоді 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада задіює дрони «Байрактар» зі споріднених бойових підрозділів. Одне з успішних уражень «Байрактаром» ворожого танкового взводу відбулося 7 березня.
Поцілити з бригадної артилерії три російські танки Т-80, які обстрілювали наші позиції, було неможливо через особливості рельєфу, тому командування бригади разом із підрозділом «Да Вінчі» звернулося по допомогу до розрахунку «Байрактару». Дрон підняли в повітря і за кілька хвилин ціль була знищена протитанковою ракетою з висоти 2 км.
На фото — один з уражених танків внаслідок повітряного удару «Байрактару».
У 30 окремій механізованій бригаді ім. князя Костянтина Острозького запевняють російських окупантів, що вони «можуть повернутись у частини, а можуть частинами».
Уранці 8 березня протитанковий підрозділ 30 ОМБ знищив ворожі танк і БТР. Українські військові оприлюднили відео свого удару.
Тим часом у Калинівці (Броварський район Київської області) після авіаудару почалася пожежа. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що пожежа почалася після того, як сили української ППО збили ракету «Калібр».
Пожежа сталася на складах із промисловими товарами та побутовою хімією. На місці вже працюють поліцейські та рятувальники. Жертв і постраждалих немає.