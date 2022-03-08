"Байрактар" всемогутній - ЗСУ оприлюднили відео та фото нових ударів

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Ракурс

Українські військові активно залучають у війні проти РФ «Байрактари». 128-ма бригада розповіла, коли ця зброя є особливо корисною.

Інколи російську бронетехніку важко дістати з гранатометів чи артилерії, тоді 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада задіює дрони «Байрактар» зі споріднених бойових підрозділів. Одне з успішних уражень «Байрактаром» ворожого танкового взводу відбулося 7 березня.

Поцілити з бригадної артилерії три російські танки Т-80, які обстрілювали наші позиції, було неможливо через особливості рельєфу, тому командування бригади разом із підрозділом «Да Вінчі» звернулося по допомогу до розрахунку «Байрактару». Дрон підняли в повітря і за кілька хвилин ціль була знищена протитанковою ракетою з висоти 2 км.

На фото — один з уражених танків внаслідок повітряного удару «Байрактару».

У 30 окремій механізованій бригаді ім. князя Костянтина Острозького запевняють російських окупантів, що вони «можуть повернутись у частини, а можуть частинами».

Уранці 8 березня протитанковий підрозділ 30 ОМБ знищив ворожі танк і БТР. Українські військові оприлюднили відео свого удару.

Тим часом у Калинівці (Броварський район Київської області) після авіаудару почалася пожежа. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що пожежа почалася після того, як сили української ППО збили ракету «Калібр».

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Пожежа сталася на складах із промисловими товарами та побутовою хімією. На місці вже працюють поліцейські та рятувальники. Жертв і постраждалих немає.