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Ракурс
Медведчука вигнали з керівництва ОПЗЖ

Медведчука вигнали з керівництва ОПЗЖ

8 бер 2022, 17:35
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Партія «Опозиційна платформа — За життя» повідомила, що через воєнний стан Юрій Бойко став виконувачем обовʼязків голови політичної ради партії. Раніше на посаді голови політради був Віктор Медведчук.

8 березня відбулося засідання Політради ОПЗЖ в режимі відеоконференції. Рішення відсторонити Медведчука з посади співголови партії в ОПЗЖ пояснили тим, що кум Путіна не може «повною мірою виконувати свої обов’язки».

Віднині співголовами партії є Бойко та Вадим Рабінович. Медведчук, який до війни перебував під домашнім арештом за двома кримінальними провадженнями, раніше був головою Політради і Стратегічної ради, а Сергій Льовочкін — головою виконкому партії.



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ОПЗЖ підтримує участь членів партії у формуваннях Сил територіальної оборони. Народним депутатам України, депутатам місцевих рад наказано підтримати усіма доступними шляхами зусилля органів влади щодо захисту, безпеки держави та громадян в умовах воєнного стану.

Джерело: Ракурс


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