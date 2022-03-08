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Ракурс
Результати знищення колони ворога на Сумщині, фото: Дмитро Живицький

На Сумщині «Байрактарами» зупинили чотири колони техніки ворога (ВІДЕО)

8 бер 2022, 11:04
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Збройні сили України у Сумській області зупинили безпілотниками «Байрактар» чотири колони ворожої техніки.

Відео, котре показує одну з таких знищених колон сьогодні, 8 березня, розмістив у своєму Telegram-каналі очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Хто прийшов на нашу землю з війною, той на ній і загине! — наголошує Живицький. — Отак виглядають колони ворожої техніки, знищені байрактаром. Слава ЗСУ та усім причетним!



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За інформацією чиновника, безпілотники сьогодні вночі здійснили бомбардування чотирьох великих колони бронетехніки, які рухалися по території області, більшість — у напрямку Сум.

Нагадаємо, в результаті здійсненого окупантами авіаудару по житлових будинках у Сумах загинули дев’ятеро людей.

Джерело: Ракурс


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