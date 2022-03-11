Санкции G7 в отношении РФ — что дальше ждет агрессора из-за войны в Украине

https://racurs.ua/n168292-sankcii-g7-v-otnoshenii-rf-chto-dalshe-jdet-agressora-iz-za-voyny-v-ukraine.html

Ракурс

Прес-служба Білого дому 11 березня оприлюднила спільну заяву G7 про подальші економічні санкції щодо РФ.

Країни G7 твердо налаштовані стояти на стороні українського народу та уряду і єдині в рішучості притягнути Путіна та його режим до відповідальності за війну, яка вже ізолювала Росію у світі.

Лідери закликали окупантів забезпечити безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ до жертв її нападу в Україні та дозволити безпечний прохід цивільним особам, які бажають виїхати

Водночас найвпливовіші країни світу налаштовані ще більше ізолювати Росію від світових економік і міжнародної фінансової системи.

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У заяві йдеться, що країни G7:

намагатимуться вживати заходи, які позбавлять Росію статусу найбільшого сприяння щодо ключових продуктів;

спільно працюють, щоб Росія не могла отримати фінансування від провідних багатосторонніх фінансових установ, включаючи Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та Європейський банк реконструкції та розвитку;

зобов’язуються продовжувати кампанію тиску на російські еліти, довірених осіб та олігархів, наближених до Путіна та інших архітекторів війни, а також їхніх членів сімей та помічників;

зобов’язуються підтримувати ефективність обмежувальних заходів, боротися з ухиленням і закривати лазівки;

налаштовані боротися зі спробами російського режиму поширювати дезінформацію;

готові ввести щодо РФ подальші обмеження на експорт та імпорт ключових товарів і технологій з метою позбавити Росію доходів;

російські структури, які прямо чи опосередковано підтримують війну, не повинні мати доступу до нових боргових та акціонерних інвестицій.

«Ракурс» повідомляв, що 11 березня Сполучені Штати заборонили експорт до Росії доларів США. Раніше до аналогічного рішення вдався Євросоюз, який заборонив постачати до Росії банкноти євро. Також США вводять заборону на імпорт алкоголю, діамантів та морепродуктів із РФ.