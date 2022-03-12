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Сбитый в Киеве беспилотник, фото: Андрей Цаплиенко
В Киеве сбили беспилотник со взрывчаткой (ФОТО)https://racurs.ua/n168303-v-kieve-sbili-bespilotnik-so-vzryvchatkoy-foto.htmlРакурс
У Києві на Подолі збили безпілотник.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, опублікуваввши фото збитого літального апарата.
За словами Цаплієнка, йдеться про невеликий безпілотник-камікадзе «Куб».
У збитому літальному апараті була вибухівка — кілограм пластиду, він був «нафарширований» кульками для ураження, повідомляє видання «Вечірній Київ».
Повідомляється про вибух і пожежу в будівлі «Ощадбанку», поруч із якою виявили безпілотник, а також про пожежу в гаражах, котрі спалахнули поруч з відділенням «Ощадбанку».
За попередньою інформацією, збитому безпілотнику з вибухівкою не вдалося досягти своїх цілей.
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Про потерпілих наразі не повідомляється.
Джерело: Андрій Цаплієнко, «Вечірній Київ»
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