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Ракурс
Сбитый в Киеве беспилотник, фото: Андрей Цаплиенко

В Киеве сбили беспилотник со взрывчаткой (ФОТО)

12 мар 2022, 10:16
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У Києві на Подолі збили безпілотник.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, опублікуваввши фото збитого літального апарата.

За словами Цаплієнка, йдеться про невеликий безпілотник-камікадзе «Куб».

Сбитый в Киеве беспилотник, фото: Андрей Цаплиенко

У збитому літальному апараті була вибухівка — кілограм пластиду, він був «нафарширований» кульками для ураження, повідомляє видання «Вечірній Київ».

Взрывчатка из беспилотника, фото: Андрей Цаплиенко

Повідомляється про вибух і пожежу в будівлі «Ощадбанку», поруч із якою виявили безпілотник, а також про пожежу в гаражах, котрі спалахнули поруч з відділенням «Ощадбанку».

Ликвидация пожара, фото: «Вечерний Киев»

За попередньою інформацією, збитому безпілотнику з вибухівкою не вдалося досягти своїх цілей.



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Про потерпілих наразі не повідомляється.

Джерело: Андрій Цаплієнко, «Вечірній Київ»

Источник: Ракурс


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