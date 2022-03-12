Назад в прошлое — с рынка России ушли уже более 200 компаний (ФОТО)https://racurs.ua/n168323-nazad-v-proshloe-s-rynka-rossii-ushli-uje-bolee-200-kompaniy-foto.htmlРакурс
Світові бренди продовжують йти з Росії після того, як Путін вирішив розпочати війну проти України.
Станом на сьогодні, 12 березня, російський ринок позбувся двох сотень всесвітньовідомих компаній. Без цих товарів та технологій Російська Федерація опиниться у дуже скрутному становищі. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у Facebook.
Зокрема, з ринку РФ пішли Shell, Airbus, Mercedes-Benz, BMW, Skoda Auto, Audi, Google Pay, Mastercard і Visa, Western Union, Adidas, Puma, Nike, Netflix, Disney, Apple, Spotify, Microsoft.
Нагадаємо, 11 березня США оголосили про заборону експорту доларів до Росії. Заборонено «експорт, реекспорт, продаж або постачання, прямо чи опосередковано, зі США банкнот у доларах уряду Російської Федерації або будь-якій особі, яка знаходиться у РФ. Раніше Євросоюз також заборонив постачати до Росії банкноти євро.