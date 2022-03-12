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Ракурс
С рынка России ушли уже более 200 компаний. Фото: ghall.com.ua

Назад в прошлое — с рынка России ушли уже более 200 компаний (ФОТО)

12 мар 2022, 19:22
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Світові бренди продовжують йти з Росії після того, як Путін вирішив розпочати війну проти України.

Станом на сьогодні, 12 березня, російський ринок позбувся двох сотень всесвітньовідомих компаній. Без цих товарів та технологій Російська Федерація опиниться у дуже скрутному становищі. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України у Facebook.

Зокрема, з ринку РФ пішли Shell, Airbus, Mercedes-Benz, BMW, Skoda Auto, Audi, Google Pay, Mastercard і Visa, Western Union, Adidas, Puma, Nike, Netflix, Disney, Apple, Spotify, Microsoft.



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З ринку Росії пішли вже понад 200 компаній. Фото: МЗС

Нагадаємо, 11 березня США оголосили про заборону експорту доларів до Росії. Заборонено «експорт, реекспорт, продаж або постачання, прямо чи опосередковано, зі США банкнот у доларах уряду Російської Федерації або будь-якій особі, яка знаходиться у РФ. Раніше Євросоюз також заборонив постачати до Росії банкноти євро.

Источник: Ракурс


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