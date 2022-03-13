Рашисты бомбили Франковск и Львов – как прошла ночь в Украине

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Війна в Україні триває, російські окупанти продовжують нищити українські міста. Уночі 13 лютого Івано-Франківську рашисти знову завдали удару по аеропорту.

За попередньою інформацією сьогоднішні ранкові вибухи були від удару по аеропорту. Зараз деталі ще встановлюються, — повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Також мер вкотре закликав мешканців наближених до аеропорту будинків тимчасово переїхати в інші райони міста.

Під Львовом ворог здійснив авіаудар по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон).

За попередніми даними, по об'єкту було випущено вісім ракет. Про це розповів голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Тим часом Збройні сили України захопили російський комплекс радіоелектронної боротьби. Тепер він працюватиме проти ворога, повідомили Сухопутні війська ЗСУ.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 24 лютого оголосив початок повномасштабної війни в Україні, яку він назвав «спеціальною військовою операцією».

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Прорахувавшись із тактикою, наземна військова операція ворожих сил захлеснулася. Ворог не зумів у найкоротший термін виконати поставлені завдання.

У результаті в Москві вирішили завдавати ударів по мирних українських містах, використовуючи авіацію. Противник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував Київ, Чернігів, Суми, Охтирку, Маріуполь, Харків, Херсон та Житомир та інші міста.