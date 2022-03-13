Украинская разведка раскрыла зарплату россиян наемникам из Сирии

https://racurs.ua/n168344-ukrainskaya-razvedka-raskryla-zarplatu-rossiyan-naemnikam-iz-sirii.html

Ракурс

Росія продовжує вербувати найманців у Сирії та Лівії.

У Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли, що росія відкрила на території Сирії 14 центрів для вербування місцевих найманців. Їх забиратимуть літаками до рф і відправлятимуть на війну в Україні. Тут обіцяють платити по 300—600 дол. на місяць. У ГУР є інформація і про вербування найманців із Лівії.

РФ відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка та Дейр ез-Зор).

Після короткої підготовки найманців переправлять до Росії через авіабазу «Хмеймім» двома літаками Ту-134 (до 80 пасажирів) та Ту-154 (до 180 пасажирів) на авіабазу «Чкаловский» поблизу Москви.

В ГУР раніше повідомляли, що упродовж останніх днів агресор зібрав тисячі сирійських найманців до лав окупаційних військ. Зокрема, це члени так званого «Ополчення національної оборони» та підрозділів 5-го корпусу ЗС Сирії.

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Передбачається, що сирійці використовуватимуть проти українців важку артилерію та снайперську зброю. Також підтверджено інформацію про підготовку росією найманців з Лівії для залучення до бойових дій в Україні.

Раніше «Ракурс» розповідав, що росія залучає до бойових дій в Україні найманців приватних військових компаній. Головному розвідувальному управлінню Міноборони відомо, що найманці ПВК «Ліга» («ПВК Вагнера») вже беруть участь у бойових діях на території України і гинуть тут.