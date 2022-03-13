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Ракурс
У этой «Стугны» пять танков на счету — видео с сожженными рашистами

У этой «Стугны» пять танков на счету — видео с сожженными рашистами

13 мар 2022, 15:23
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Ворожу техніку палять не тільки «Джавеліни» та британські ПТРК NLAW.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 13 березня оприлюднив чергове відео знищення російського танку з українського ПТРК «Стугна».

У цієї «Стугни» вже п‘ятий російський танк на рахунку, — прокоментував відео Залужний.



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Раніше «Ракурс» неодноразово розповідав про знищення рашистів за допомогою «Байрактарів».

Источник: Ракурс


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