У цієї "Стугни" п‘ять танків на рахунку - Залужний про відео зі спаленими рашистами

У цієї «Стугни» п‘ять танків на рахунку — Залужний про відео зі спаленими рашистами

https://racurs.ua/ua/n168343-u-ciieyi-stugny-p-yat-tankiv-na-rahunku-zalujnyy-pro-video-zi-spalenymy-rashystamy.html

13 бер 2022, 15:23 999

Ракурс