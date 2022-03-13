Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
У цієї "Стугни" п‘ять танків на рахунку - Залужний про відео зі спаленими рашистами
У цієї «Стугни» п‘ять танків на рахунку — Залужний про відео зі спаленими рашистамиhttps://racurs.ua/ua/n168343-u-ciieyi-stugny-p-yat-tankiv-na-rahunku-zalujnyy-pro-video-zi-spalenymy-rashystamy.htmlРакурс
Ворожу техніку палять не тільки «Джавеліни» та британські ПТРК NLAW.
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний 13 березня оприлюднив чергове відео знищення російського танку з українського ПТРК «Стугна».
У цієї «Стугни» вже п‘ятий російський танк на рахунку, — прокоментував відео Залужний..
Раніше «Ракурс» неодноразово розповідав про знищення рашистів за допомогою «Байрактарів».
Читайте також