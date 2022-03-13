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Ракурс
На кордоні з Румунією затримали киянина у жіночому вбранні

На кордоні з Румунією затримали киянина у жіночому вбранні (ФОТО)

13 бер 2022, 15:14
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На кордоні з Румунією українські прикордонники затримали чоловіка у жіночому вбранні.

Киянин видавав себе за жінку та намагався незаконно перетнути кордон у пункті пропуску «Порубне». Чоловік взяв свою неповнолітню дитину та надав на прикордонний контроль паспорт своєї дружини.

Проте інспекторка прикордонного контролю Чернівецького загону викрила такий задум 30-річного чоловіка. Не допомогли киянину і макіяж та перука, яку він вдягнув на себе.

На кордоні з Румунією затримали киянина у жіночому вбранні

У такий спосіб киянин намагався уникнути мобілізації до війська.

Прикордонники направили повідомлення до поліції за ознаками злочину, передбаченого ст. 336 ККУ «Ухилення від призову за мобілізацією». Крім того, його притягнуть до адмвідповідальності за спробу незаконного перетину кордону.

Ще 11 ухилянтів затримали прикордонники Могилів-Подільського на Вінниччині. Українці прибули з різних регіонів України та планували дістатись до Молдови поза пунктами пропуску через Дністер.



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На кордоні з Румунією затримали киянина у жіночому вбранні

Джерело: Ракурс


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