Система залпового вогню «Ураган». Фото: gordonua.com

https://racurs.ua/ua/n168315-rozletilasya-na-druzky-bayraktar-znyschyv-rosiysku-systemu-uragan-video.html

Ракурс

Українські безпілотники Bayraktar продовжують наводити жах на російських окупантів.

Чи не щодня українські військові публікують у мережі відео знищення техніки Збройних сил РФ. Черговою ціллю ударного дрона стала російська реактивна система залпового вогню «Ураган». Про це 12 березня повідомили Сухопутні війська Збройних сил України у Facebook.

Мордорська армія втратила РСЗВ 9П140 «Ураган» внаслідок чергового удару Bayraktar TB2, — зазначили в повідомленні військові.

Як відомо, загарбники використовують «Урагани» та «Гради» для обстрілів мирних населених пунктів України.

.

Нагадаємо, у Київській області українські військові за допомогою безпілотника Bayraktar TB2 знищили систему радіоелектронної боротьби ворога. Відповідне відео опублікували у мережі.