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Ракурс
Система залпового вогню «Ураган». Фото: gordonua.com

Розлетілася на друзки — Bayraktar знищив російську систему «Ураган» (ВІДЕО)

12 бер 2022, 15:53
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Українські безпілотники Bayraktar продовжують наводити жах на російських окупантів.

Чи не щодня українські військові публікують у мережі відео знищення техніки Збройних сил РФ. Черговою ціллю ударного дрона стала російська реактивна система залпового вогню «Ураган». Про це 12 березня повідомили Сухопутні війська Збройних сил України у Facebook.

Мордорська армія втратила РСЗВ 9П140 «Ураган» внаслідок чергового удару Bayraktar TB2, — зазначили в повідомленні військові.

Як відомо, загарбники використовують «Урагани» та «Гради» для обстрілів мирних населених пунктів України.



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Нагадаємо, у Київській області українські військові за допомогою безпілотника Bayraktar TB2 знищили систему радіоелектронної боротьби ворога. Відповідне відео опублікували у мережі.

Джерело: Ракурс


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