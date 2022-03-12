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Ракурс
Український безпілотник «Байрактар» знищив РЕБ ворога, фото: Ukrainian Military Pages

«Байрактар» знищив систему РЕБ ворога на Київщині (ВІДЕО)

12 бер 2022, 08:52
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Українські військові за допомогою безпілотника Bayraktar TB2 знищили систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) ворога.

Відповідне відео сьогодні, 12 березня, опублікувала прес-служба Генштабу Збройних сил України (ЗСУ).

Наші оператори Bayraktar TB2 майстерно «відпрацювали» систему РЕБ противника в Київській області, — зазначив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.



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Нагадаємо, нещодавно ЗСУ також показали відео знищення за допомогою безпілотника пункту управління російських військ на Київському напрямку.

Джерело: Ракурс


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