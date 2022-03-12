Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Украинский беспилотник «Байрактар» уничтожил РЕБ противника, фото: Ukrainian Military Pages

«Байрактар» уничтожил систему РЭБ врага на Киевщине (ВИДЕО)

12 мар 2022, 08:52
999

Українські військові за допомогою безпілотника Bayraktar TB2 знищили систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) ворога.

Відповідне відео сьогодні, 12 березня, опублікувала прес-служба Генштабу Збройних сил України (ЗСУ).

Наші оператори Bayraktar TB2 майстерно «відпрацювали» систему РЕБ противника в Київській області, — зазначив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.



.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ також показали відео знищення за допомогою безпілотника пункту управління російських військ на Київському напрямку.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров