Рашистів відправили на «самозабезпечення». Фото: 24tv.ua

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Російським окупантам командування РФ дало вказівку «перейти на самозабезпечення» Таким чином рашистам фактично легалізували мародерство.

Загарбники не здатні забезпечити свої підрозділи пальним, продовольством, технікою, патронами та провести ротацію через значні логістичні проблеми та розтягнутість комунікацій. Також ворог змушений змінити тактику. Тепер противник намагатиметься закріпитися на наявних позиціях, прикриваючись місцевим населенням. Про це 12 березня повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

При цьому підрозділи путінських військ на невизначений час залишаються відрізаними від поставок і отримали вказівку перейти на самозабезпечення. Тобто відбирати все необхідне у місцевого населення і грабувати склади, магазини, аптеки, — наголошують розвідники.

У ГУР заявляють, що під мародерства окупанти вчиняють важкі злочини проти цивільного населення — вбивства, тортури, зґвалтування. У розвідці наголошують, що рашисти вдаються до цілеспрямованої політики терору, який заохочується Москвою.

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Представники ГУР наголошують, що всі злочини ворога відомі, а відплата буде неминучою.

Нагадаємо, на відео фіксуються й регулярні військові злочини російських нацистів. У мережі з’явився відеоролик того, як танк Збройних сил Росії розстрілює з гармати легковий автомобіль. Внаслідок влучання в машину загинули двоє осіб — дідусь та бабуся.