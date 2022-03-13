Колонна для эвакуации Мариуполя доехала только до Бердянска

https://racurs.ua/n168353-kolonna-dlya-evakuacii-mariupolya-doehala-tolko-do-berdyanska.html

Ракурс

Гуманітарний вантаж для маріупольців 13 березня знову не зміг заїхати в місто — колона для евакуації зупинилася в Бердянську, оскільки росіяни обстрілювали гуманітарний коридор з повітря.

Є багато загиблих серед цивільних, повідомила міністр реінтеграції Ірина Верещук.

Сьогодні водночас спрацювали гуманітарні коридори на Луганщині й Київщині, звідки виїхали тисячі людей.

Автобуси та вантажівки з гуманітарним вантажем, які прямували в Маріуполь, залишилися в Бердянську, завтра вони знову намагатимуться доїхати до маріупольців.

Верещук в ефірі єдиного мовника сказала, що про евакуацію з Маріуполя звертаються посольства Греції й Туреччини, місії ОБСЄ, Червоного Хреста. Вони закликають врятувати їхніх громадян і працівників, але урядовець наголосила, що «ключ у руках путіна». Загалом завдяки гумкоридорам вдалося евакуювати понад 140 тис. людей.

Нагадаємо, що Маріуполь вже понад тиждень знаходиться у повній блокаді російських військ. Окупанти обстрілюють місто з артилерії, ракет та авіації. У місті багато днів немає води, світла та опалення.

Маріупольська міська рада з посиланням на окремий загін спеціального призначення «Азов» повідомила, що бійців під час переміщення з провізією зупинили містяни з проханням про їжу.

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Українські військові поділилися своїми скромними запасами, щоб принаймні нагодувати кілька дітей і літніх людей, — йдеться в повідомленні.

Через війну загинули 2 тис. 187 жителів Маріуполя. Це дані місцевої влади станом на 13 березня.