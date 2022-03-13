Межигорье 2.0 — у Медведчука нашли «золотой вагон»

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Ракурс

Журналісти знайшли на території маєтку Віктора Медведчука розкішний вагон-ресторан, який той ховав під зеленою маскувальною сіткою.

За інформацією «Слідство.Інфо», цей вагон йому подарувала дружина Оксана Марченко на день народження у 2021 році.

Для вагона кума путіна на території маєтку побудували спеціальний перон і навіть привезли залізничні рейки. Станція називається «Дальняя».

Сам вагон оздоблений позолотою, бархатними диванами і стільцями, а також розкішним деревом. Всередині — розкіш і посуд із позолоченими гербами Російської Федерації.

У потязі є основна зала десь на 40 людей, а також кілька окремих кімнат: кухня, віп-купе і туалет. При вході стоїть барна стійка.

У барі кілька склянок із позолоченим гербом Російської Федерації. Такі склянки виробляє російський «Кубачінський комбінат», вони коштують по п’ять тисяч грн за штуку.

Також у вагоні помітили настільну лампу від французького бренду Bronze D’Art Français, модель називається «Наполеон lll». Ніжка зроблена із зеленого мармуру, а оздоблення виконано із чистого золота. Лампа коштує понад 100 тис грн, але це ціна без абажура.

Кавомашина у вагоні Медведчука від італійського бренду Elektra. Базова модель коштує від 220 тис. гривень, але ця кавоварка з додатковим оздобленням.

У вагоні меблі оздоблені оксамитом та іншими дорогими тканинами, а світильники вмикаються від натискання на сенсорні кнопки. Над головою — вітражі.

У кутку вагона стоїть щось схоже на російський самовар. Деякі елементи виглядають як позолота. Біля самовара — вхід у розкішне віп-купе. В туалеті також багато золотих елементів — на унітазі, на кнопках для зливу води, на шлангу для біде.

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Після появи публікації «Укрзалізниця» заявила, що готова націоналізувати вагон кума путіна. Його планують залучити для перевезення дітей та післяопераційних хворих.