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Ракурс
Усадьба до обстрела. Фото: Александр Мальон

Разбили все и украли унитаз — оккупанты разграбили музей на Запорожье

14 мар 2022, 14:15
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Російські окупанти у Запорізькій області розграбували єдину замкову споруду в регіоні.

Так звані визволителі пограбували музей-заповідник «Садибу Попова» у Василівському районі. Перед грабунком окупанти обстріляли заклад культури з артилерії. Загарбники винесли все, що можна було взяти в руки й сумки. Оргтехніку агресори розбили, виламали всі вікна та двері. Нелюди нищили все, що траплялось на шляху. Про це повідомила директор заповідника Ганна Головко у Facebook.

Результати «господарювання» окупантів на фото опублікував директор Департаменту культури та інформаційної політики Запорізької ОДА Влад Мороко у Facebook.

Садиба після обстрілу. Фото: Анна Головко

Зазначається, що військові рф вкрали мармуровий унітаз часів графів Попових. Вперше цей унітаз вкрали російські більшовики, але згодом хтось повернув артефакт до музею.



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Садибу Попова збудували у 1894 році, вона є пам’яткою архітектури XIX ст. До війни тут функціонував історико-архітектурний музей-заповідник.

Нагадаємо, 27 лютого російські окупанти знищили під Києвом історико-краєзнавчий музей, в якому зберігалися картини народної художниці Марії Примаченко.

Источник: Ракурс


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