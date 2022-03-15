Премьеры Польши, Чехии и Словении едут в Киев

https://racurs.ua/n168409-premery-polshi-chehii-i-slovenii-edut-v-kiev.html

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Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький, голова Комітету з нацбезпеки та оборони Ярослав Качинський разом із прем'єром Чехії Петром Фіалою та главою уряду Словенії Янезом Яншей приїдуть у Київ на перемовини із президентом Володимиром Зеленським.

Моравецький на своїй сторінці у Facebook повідомив, що у вівторок відвідає столицю України.

Сьогодні, на 20-й день злочинної агресії путіна проти України, разом із віце-прем'єром Ярославом Качинським, прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою та прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншою ми їдемо до Києва, щоб продемонструвати українцям нашу солідарність, — заявив Моравецький.

З його слів, візит здійснюється за домовленістю з Європейським Союзом, і про візит поінформовані голова Ради Європейського Союзу Шарль Мішель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн та ООН.

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У такі переломні для світу часи наш обов’язок бути там, де кується історія, — наголосив польський прем'єр.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у рамках можливої поїздки до Європи наступного тижня, ймовірно, відвідає Польщу. Про це повідомило Reuters з посиланням на свої джерела. Спершу з’явилася інформація про очікувану поїздку Байдена до Брюсселя для особистої зустрічі з лідерами країн НАТО. Зустріч американського лідера з союзниками у Брюсселі, ймовірно, відбудеться 23 березня.