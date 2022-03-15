Яхту олигарха рф за 140 млн долларов арестовали в Испании

https://racurs.ua/n168412-yahtu-oligarha-rf-za-140-mln-dollarov-arestovali-v-ispanii.html

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Яхту олігарха фашистської росії Сергія Чемезова вартістю 140 млн дол. заарештували в іспанській Барселоні. Чемезов — колишній офіцер каральної машини КДБ й нинішній очільник російського «Ростеху», близький соратник військового злочинця, президента країни-окупанта рф володимира путіна.

Ми вилучили, технічно це називається попередньо затримали, яхту, що належить одному з ключових олігархів. Її орієнтовна вартість складає 140 млн дол. Далі буде, — повідомив у телеефірі прем'єр країни Педро Санчес, пише Reuters.



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Санчес не назвав конкретні прізвища, але за даними кількох джерел агентства 85-метрова яхта «Валері» належить Чемезову. Судно зареєстроване на його падчерку Анастасію Ігнатову через компанію на Віргінських островах — на це вказують дані з так званих Pandora papers.

Нагадаємо, днями в Італії заарештували яхту російського олігарха Андрія Мельниченка вартістю 530 млн євро. Також з’ясовують власника яхти вартістю 700 млн євро, яка, можливо, використовується путіним.