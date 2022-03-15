«Азов» показал уничтоженную технику российских оккупантов на фото

Уничтожена вражеская техника под Мариуполем Фото: Telegram-канал «Азов – Мариуполь»

https://racurs.ua/n168411-azov-pokazal-unichtojennuu-tehniku-rossiyskih-okkupantov-na-foto.html

Ракурс

Нова атака на Маріуполь завершилася поразкою рашистів.

Українські військові зуміли знищити близько 150 солдатів, два танки, сім бойових машин піхоти та один бронетранспортер. Про це 15 березня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

У Генштабі ЗСУ додали, що українська армія захопила позиції артилерії окупантів під Миколаєвом. Сили спротиву отримали також багато трофеїв.

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Нагадаємо, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 березня орієнтовно склали понад 13 тис. 500 осіб, 404 танки, 1 тис. 279 бойових броньованих машин, 150 артилерійських систем, 81 літак, 95 гелікоптерів та 640 одиниць автомобільної техніки.