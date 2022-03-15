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13,5 тис. мертвої орди, 405 танків і майже 100 гелікоптерів — Генштаб про втрати рф
13,5 тис. мертвої орди, 405 танків і майже 100 гелікоптерів — Генштаб про втрати рфhttps://racurs.ua/ua/n168404-13-5-tys-mertvoyi-ordy-405-tankiv-i-mayje-100-gelikopteriv-genshtab-pro-vtraty-rf.htmlРакурс
Війна в Україні триває, російські окупанти отримують гідну відсіч від Збройних сил України.
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За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 березня орієнтовно склали:
- особового складу — понад 13 тис. 500 осіб,
- танків — 404,
- бойових броньованих машин — 1 тис. 279,
- артилерійських систем — 150,
- РСЗВ — 64,
- засоби ППО — 36,
- літаків — 81,
- гелікоптерів — 95,
- автомобільної техніки — 640,
- кораблі та катери — 3,
- цистерн з ПММ — 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9.
У Генштабі зазначають, що остаточні ані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій