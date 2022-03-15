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13,5 тис. мертвої орди, 405 танків і майже 100 гелікоптерів — Генштаб про втрати рф

13,5 тис. мертвої орди, 405 танків і майже 100 гелікоптерів — Генштаб про втрати рф

15 бер 2022, 09:31
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Війна в Україні триває, російські окупанти отримують гідну відсіч від Збройних сил України.



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За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 березня орієнтовно склали:

  • особового складу — понад 13 тис. 500 осіб,
  • танків — 404,
  • бойових броньованих машин — 1 тис. 279,
  • артилерійських систем — 150,
  • РСЗВ — 64,
  • засоби ППО — 36,
  • літаків — 81,
  • гелікоптерів — 95,
  • автомобільної техніки — 640,
  • кораблі та катери — 3,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9.

У Генштабі зазначають, що остаточні ані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

Джерело: Ракурс


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