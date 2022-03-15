13,5 тис. мертвої орди, 405 танків і майже 100 гелікоптерів — Генштаб про втрати рф

13,5 тис. мертвої орди, 405 танків і майже 100 гелікоптерів — Генштаб про втрати рф

https://racurs.ua/ua/n168404-13-5-tys-mertvoyi-ordy-405-tankiv-i-mayje-100-gelikopteriv-genshtab-pro-vtraty-rf.html

15 бер 2022, 09:31 999

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