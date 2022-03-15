Окупанти завдали удари по житлових будинках у Києві (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n168403-okupanty-zavdaly-udary-po-jytlovyh-budynkah-u-kyievi-foto.html

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Київ продовжує страждати через дії окупантів. 15 березня вони завдали удару по десятиповерховому житловому будинку у Подільському районі.

У приміщенні виникла пожежа. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу та врятувати одну людину, яка потребувала госпіталізації.

Також 15 березня вранці у районі Осокорків внаслідок обстрілу сталося влучання боєприпасів в двоповерховий приватний житловий будинок з подальшим загоранням.

О 6.40 пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Також вибуховою хвилею пошкодило фасад будівлі станції «Лук'янівська» та службові приміщення. Під час руху поїзди не зупинятимуться на станції.

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