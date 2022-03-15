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Ракурс
Оккупанты нанесли удары по жилым домам в Киеве (ФОТО)

Оккупанты нанесли удары по жилым домам в Киеве (ФОТО)

15 мар 2022, 08:47
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Київ продовжує страждати через дії окупантів. 15 березня вони завдали удару по десятиповерховому житловому будинку у Подільському районі.

У приміщенні виникла пожежа. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу та врятувати одну людину, яка потребувала госпіталізації.

Також 15 березня вранці у районі Осокорків внаслідок обстрілу сталося влучання боєприпасів в двоповерховий приватний житловий будинок з подальшим загоранням.

О 6.40 пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Також вибуховою хвилею пошкодило фасад будівлі станції «Лук'янівська» та службові приміщення. Під час руху поїзди не зупинятимуться на станції.



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Источник: Ракурс


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