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13,5 тыс. мертвой орды, 405 танков и почти 100 вертолетов – Генштаб о потерях рф
13,5 тыс. мертвой орды, 405 танков и почти 100 вертолетов — Генштаб о потерях рфhttps://racurs.ua/n168404-13-5-tys-mertvoy-ordy-405-tankov-i-pochti-100-vertoletov-genshtab-o-poteryah-rf.htmlРакурс
Війна в Україні триває, російські окупанти отримують гідну відсіч від Збройних сил України.
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За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 березня орієнтовно склали:
- особового складу — понад 13 тис. 500 осіб,
- танків — 404,
- бойових броньованих машин — 1 тис. 279,
- артилерійських систем — 150,
- РСЗВ — 64,
- засоби ППО — 36,
- літаків — 81,
- гелікоптерів — 95,
- автомобільної техніки — 640,
- кораблі та катери — 3,
- цистерн з ПММ — 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9.
У Генштабі зазначають, що остаточні ані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій