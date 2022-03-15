13,5 тыс. мертвой орды, 405 танков и почти 100 вертолетов – Генштаб о потерях рф

https://racurs.ua/n168404-13-5-tys-mertvoy-ordy-405-tankov-i-pochti-100-vertoletov-genshtab-o-poteryah-rf.html

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Війна в Україні триває, російські окупанти отримують гідну відсіч від Збройних сил України.

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За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 березня орієнтовно склали:

особового складу — понад 13 тис. 500 осіб,

танків — 404,

бойових броньованих машин — 1 тис. 279,

артилерійських систем — 150,

РСЗВ — 64,

засоби ППО — 36,

літаків — 81,

гелікоптерів — 95,

автомобільної техніки — 640,

кораблі та катери — 3,

цистерн з ПММ — 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9.

У Генштабі зазначають, що остаточні ані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій