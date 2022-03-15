У Рабиновича и нардепов ОПЗЖ во время обысков изъяли оружие

У Рабиновича во время обысков изъяли оружие. Фото: theukrainians.org

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Державне бюро розслідувань провело обшуки у низки народних депутатів від фракції «Опозиційна платформа — За життя».

Ці парламентарі втекли з України на час війни або збиралися втекти. Слідчі дії тривали у межах досудового розслідування щодо неправомірних дій службових осіб правоохоронних органів, які сприяли нардепам у незаконному перетині державного кордону. Про це 15 березня повідомила прес-служба ДБР.

Слідчі вилучили у Вадима Рабіновича три рушниці та великі суми готівки у гривнях та доларах, у нардепа Віктора Чорного — дві гранати Ф-1 та РГД-5, а у депутата Олега Волошина знайшли серед іншого пістолет. Після цього правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що спричинили тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

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У ДБР наголосили, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, партія «Опозиційна платформа — За життя» повідомила, що через воєнний стан Юрій Бойко став виконувачем обовʼязків голови політичної ради партії. Раніше на посаді голови політради був Віктор Медведчук.