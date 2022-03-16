Зеленский под аплодисменты Конгресса США призвал передать системы ПВО

https://racurs.ua/n168484-zelenskiy-pod-aplodismenty-kongressa-ssha-prizval-peredat-sistemy-pvo.html

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Президент Володимир Зеленський 16 березня виступив перед Конгресом США. Говорячи про війну в Україні, він нагадав про Перл-Харбор і теракти 11 вересня 2001 року. Глава держави закликав Вашингтон надати Україні засоби протиповітряної оборони для боротьби з літаками та ракетами фашистської росії.

Росія скинула вже понад тисячу бомб на Україну, такого терору Європа не бачила 80 років. Ми просимо відповіді всього світу на цей терор. Якщо безпольотна зона це занадто багато для порятунку людей, ми пропонуємо альтернативу. Ви знаєте, які системи оборони нам потрібні — С-300 та інші подібні системи, — зазначив Зеленський.

Він зауважив, що Захід розуміє, наскільки багато залежить на полі бою від здатності застосувати потужну авіацію для захисту людей, свободи і своєї землі.

«Я маю мрію», — ці слова відомі кожному з вас. Сьогодні я можу сказати: я маю потребу. Потребу у захисті нашого неба. Потребу у вашому рішенні, — вказав президент.

Зеленський висловив вдячність за підтримку, яку Київ отримав від президента Джо Байдена та США. Він заявив, що доля України вирішується зараз в умовах вторгнення росії.

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Згодом CNN із посиланням на американських чиновників повідомило, що США та їхні союзники по НАТО направляють Україні кілька зенітно-ракетних комплексів для допомоги в обороні проти російської агресії. Йдеться про комплекс «Оса», системи С-300 (SA-10, SA-12) та переносні зенітно-ракетні комплекси «Стріла-3» (SA-14). Зараз системи ППО «у дорозі».

Раніше Німеччина розпочала переміщення зенітно-ракетного комплексу Patriot до Словаччини, а Вашингтон вирішив перекинути до Польщі дві батареї систем протиракетної оборони Patriot.