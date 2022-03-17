Париж: Когда держат пистолет у виска – это не переговоры

https://racurs.ua/n168510-parij-kogda-derjat-pistolet-u-viska-eto-ne-peregovory.html

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Російський фашист володимир путін лише вдає спроби домовитися з Києвом. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що військові злочинці у кремлі тільки імітують перемовин щодо припинення війни проти України.

Передусім потрібне припинення вогню. Лише після цього можливі перемовини, тому що коли тримають пістолет біля скроні — це не переговори, — зазначив Жан-Ів Ле Дріан в інтерв’ю Le Parisien.

Французький дипломат очікує посилення брутальної війни в майбутньому за прикладом Грозного й Алеппо.

Ми, на жаль, бачимо ту саму російську логіку — максималістичні вимоги, прагнення капітуляції України, ускладнене становища міст в облозі. Як це вже було у Грозному й Алеппо, вони використовують типовий набір — невибіркові бомбардування, так звані «гуманітарні коридори», щоб потім заявити, що це противник не дотримується їх, і перемовини, в яких немає жодної мети, крім вдавати перемовини, — переконаний очільник МЗС Франції.

Жан-Ів Ле Дріан додав, що якщо дійде до застосування в Україні хімічної зброї, у Парижі не матимуть сумнівів щодо того, яка сторона це вчинила.

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