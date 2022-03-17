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Ракурс
Париж: Когда держат пистолет у виска – это не переговоры

Париж: Когда держат пистолет у виска — это не переговоры

17 мар 2022, 10:12
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Російський фашист володимир путін лише вдає спроби домовитися з Києвом. Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що військові злочинці у кремлі тільки імітують перемовин щодо припинення війни проти України.

Передусім потрібне припинення вогню. Лише після цього можливі перемовини, тому що коли тримають пістолет біля скроні — це не переговори, — зазначив Жан-Ів Ле Дріан в інтерв’ю Le Parisien.

Французький дипломат очікує посилення брутальної війни в майбутньому за прикладом Грозного й Алеппо.

Ми, на жаль, бачимо ту саму російську логіку — максималістичні вимоги, прагнення капітуляції України, ускладнене становища міст в облозі. Як це вже було у Грозному й Алеппо, вони використовують типовий набір — невибіркові бомбардування, так звані «гуманітарні коридори», щоб потім заявити, що це противник не дотримується їх, і перемовини, в яких немає жодної мети, крім вдавати перемовини, — переконаний очільник МЗС Франції.

Жан-Ів Ле Дріан додав, що якщо дійде до застосування в Україні хімічної зброї, у Парижі не матимуть сумнівів щодо того, яка сторона це вчинила.



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Якщо буде атака хімічною чи бактеріологічною зброєю, ми розумітимемо, хто за цим стоїть — що це росія. Застосування неконвенційних засобів означатиме неприпустиму ескалацію і на це потрібна буде «реакція без табу», у формі абсолютно масштабних і радикальних економічних санкцій, — сказав Ле Дріан.

Источник: Ракурс


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