Россия отказалась выполнять требование Международного суда ООН

https://racurs.ua/n168522-rossiya-otkazalas-vypolnyat-trebovanie-mejdunarodnogo-suda-oon.html

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Росія відмовилася виконувати припис Міжнародного суду ООН, який наказав їй зупинити війну в Україні. Спікер президента фашистської рф володимира путіна дмитро пєсков заявив, що москва «не може взяти до уваги» рішення суду. 16 березня Суд ухвалив, що рф має негайно припинити чинити військові злочини проти України.

Окрім цього, з його слів, робота щодо підписання домовленостей «триває" й «коли буде прогрес, ми повідомимо».

Ні, ми не можемо взяти це рішення до уваги. Міжнародний суд має таке поняття, як «згода сторін». Тут жодної згоди бути не може… У даному випадку це те, що ми не можемо взяти до уваги, — сказав представник кремля.

Пєсков також заявив, що опублікований напередодні у Financial Times проект «мирної угоди» між Україною та рф має «правильні елементи, але загалом він невірний».

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У цій публікації багато компіляції інформації, яка озвучувалася, яка була в публічному полі, про ті теми, які на порядку денному. Але зібрано все невірно, і по суті вона не вірна. Елементи правильні є, але загалом це не відповідає дійсності, — заявив спікер кремля.

Нагадаємо, 16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов’язав росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, заявленою метою яких було «запобігання і покарання» нібито дії Києва проти терористів Л/ДНР. Даними Financial Times, Україна і росія обговорюють мирну угоду з 15 пунктів, яка включає оголошення Києвом відмови від вступу в НАТО в обмін на безпекові гарантії від союзників та виведення російських військ з України, які зайшли на її територію після 24 лютого.