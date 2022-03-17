Сирийцы рассматривают участие в войне на стороне рф как шанс бежать в ЕС. Фото: ГУР

https://racurs.ua/n168528-siriycy-rassmatrivaut-uchastie-v-voyne-na-storone-rf-kak-shans-sbejat-v-es-gur.html

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Найманці з Сирії розглядають участь у війні на боці росії як шанс подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни Європейського Союзу.

Командування рашистської воєнної бази «Хмеймім» отримало наказ щоденно відправляти до України до 300 бойовиків. Зокрема, 15 березня до рф відправили 150 найманців. Найближчим часом до росії та білорусі з Сирії прибуде озброєння, військова техніка та інші ресурси для забезпечення російських агресорів. Сирійський диктатор Башар аль-Асад пообіцяв надати московитам для війни в Україні 40 тис. бойовиків. Про це 17 березня повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Країна-агресор переконує найманців, що вони виконуватимуть лише поліцейську функцію з наведення порядків на окупованих територіях. Однак останнім часом серед бойовиків почали говорити, щоб їх хочуть відправити воювати проти ЗСУ. Після цього у найманців упав бойовий дух.

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Також розвідка встановила, що до воєнної бази «Хмеймім» з росії прибуло понад 30 бойовиків, які отримали поранення в боях проти українських сил оборони. Крім того, серед найманців навіть зафіксували випадки самокаліцтва. Частина найманців розглядають відправку до росії та білорусі як шанс подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни ЄС.

Нагадаємо, у ГУР Міноборони розповіли, що росія відкрила на території Сирії 14 центрів для вербування місцевих найманців. Бойовикам обіцяють платити по 300−600 дол. на місяць.