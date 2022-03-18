Новые санкции против рф ввели Япония, Австралия и Новая Зеландия

Новые санкции против рф ввели три страны. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/n168549-novye-sankcii-protiv-rf-vveli-yaponiya-avstraliya-i-novaya-zelandiya.html

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Нові санкції проти росії запровадили три країни — Японія, Австралія та Нова Зеландія.

Японія вводить санкції проти 15 російських фізичних осіб та дев’яти організацій, включаючи посадових осіб оборонного сектору та державного експортера зброї «Рособоронекспорт». Зокрема, заморозять активи офіційної представниці мзс росії Марії Захарової, олігарха Сулеймана Керімова, вісьмох заступників міністра оборони рф. Санкції також введуть проти «Рособоронекспорту», «Вертольотів Росії», Об'єднаної авіабудівної корпорації, «Уралвагонзаводу» та інших. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що з початку російського вторгнення японські санкції були запроваджені проти 76 осіб, семи банків та 12 інших організацій у росії.

Нова Зеландія запровадила санкції щодо 13 громадян рф. Під обмеження потрапили глава країни-агресора володимир путін, 12 членів радбезу рф, один банк та 18 інших організацій. Санкції передбачають заборону співпраці з ними, замороження активів та заборону суднам і літакам в’їжджати в країну. Крім того, Нова Зеландія заборонила в’їзд ще 364 політикам та військовим.

Уряд Австралії запровадив санкції проти ще 11 російських банків та державних установ, які обслуговують суверенний борг росії. Разом вони становлять приблизно 80% усіх банківських активів РФ, і включають «Сбербанк», «Газпромбанк», «ВЕБ», «ВТБ», «Россільхозбанк», «Совкомбанк», «Новікомбанк», «Альфа-Банк» та «Кредитний банк Москви». Також будуть посилені санкції проти оточення путіна.

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Нагадаємо, Європейський Союз погодив четвертий пакет економічних обмежень, які діятимуть проти фашистської москви. Також у Брюсселі обговорять потенційний п’ятий пакет антиросійських санкцій.

Джерело: Reuters