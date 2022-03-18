Шольц предлагает воевать только против путина, Киев напомнил ему о Нюрнбергском процессе

Канцлер ФРН Олаф Шольц 18 березня заявив, що воювати необхідно не проти російського народу, а проти влади рф.

Абсолютно неприпустимо, коли у нас вихідців із Росії ображають, обзивають чи піддають фізичним нападам. Тому що це війна Путіна. Він один відповідає за це, — написав Шольц у своїх соцмережах.

Така заява пролунала на тлі повідомлень незалежних російських соціологів, які повідомили, що 71% росіян підтримують війну з Україною, «відчуваючи такі позитивні емоції, як гордість, радість, повага, довіра та надія».

Реакція Києва на слова Шольца була жорсткою.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук нагадав Шольцу, що під час Нюрнберзького процесу нікому не вдалось отримати виправдовувальний вирок із аргументом «я просто виконував наказ».

Не добирав слова й радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Прагнучи виправдати свою нерішучість, [він] пропонує розділити простих росіян і путіна як автора війни. У Європі це може стати неправдивим трендом. Бо офіційно 71% росіян категорично підтримують війну проти України та масові вбивства наших громадян". Перед цим Шольц заявив, що «неприпустимо ображати вихідців з росії, тому що війна рф проти України — це війна путіна, і тільки він несе відповідальність за неї, — написав Подоляк у Твіттер.

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