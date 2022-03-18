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Российский "Тигр" ликвидировали ВСУ. Фото:
Группа ССО ликвидировала «Тигр» с высокопоставленным чиновником рф (ВИДЕО)https://racurs.ua/n168554-gruppa-sso-likvidirovala-tigr-s-vysokopostavlennym-chinovnikom-rf-video.htmlРакурс
Російські окупанти продовжують розплачуватися життям за вторгнення рф в Україні.
Група Сил спеціальних операцій Збройних сил України на світанку 18 березня знищили групу ворога. Про це повідомило командування ССО ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що ворога було знищено із засідки. Влучним вогнем з британського протитанкового ракетного комплексу NLAW був спалений російський бронеавтомобіль «Тигр», в якому перебував високопосадовець 35-ї армії російської федерації.
Крім того, військові дистанційно підірвали міну ТМ-62 й знищили ворожий БТР-82 з десантом.
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Нагадаємо, 17 березня ЗСУ знищили командира 331-го костромського полку повітряно-десантних військ російської федерації Сергія Сухарєва, а також його заступника Сергія Крилова.