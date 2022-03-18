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Российский "Тигр" ликвидировали ВСУ. Фото:

Группа ССО ликвидировала «Тигр» с высокопоставленным чиновником рф (ВИДЕО)

18 мар 2022, 10:43
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Російські окупанти продовжують розплачуватися життям за вторгнення рф в Україні.

Група Сил спеціальних операцій Збройних сил України на світанку 18 березня знищили групу ворога. Про це повідомило командування ССО ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що ворога було знищено із засідки. Влучним вогнем з британського протитанкового ракетного комплексу NLAW був спалений російський бронеавтомобіль «Тигр», в якому перебував високопосадовець 35-ї армії російської федерації.

Крім того, військові дистанційно підірвали міну ТМ-62 й знищили ворожий БТР-82 з десантом.



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Нагадаємо, 17 березня ЗСУ знищили командира 331-го костромського полку повітряно-десантних військ російської федерації Сергія Сухарєва, а також його заступника Сергія Крилова.

Источник: Ракурс


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