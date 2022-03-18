ЗСУ ліквідували двох командирів полку ВДВ росії. Фото: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

https://racurs.ua/ua/n168548-zemlya-sklovatou-zsu-likviduvaly-dvoh-komandyriv-polku-vdv-rosiyi-foto.html

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Збройні сили України продовжують успішно ліквідовувати не лише рядових рашистів, але і їхніх командирів.

Було знищено командира 331-го костромського полку повітряно-десантних військ російської федерації Сергія Сухарєва, а також його заступника Сергія Крилова. Це військове з'єднання воювало на Донбасі, а також в обох чеченських війнах. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у Facebook.

Зазначається, що полковник Сухарєв та майор Крилов були убиті в зіткненні зі ЗСУ вчора, 17 березня. Костромський полк відомий тим, що у 2014 році воював проти сил АТО й під Іловайськом розстрілював колони українських захисників. Також окупант брав участь в обох чеченських війнах і російсько-грузинській війні 2008 року.

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Нагадаємо, за час вторгнення ЗС РФ в Україну було ліквідовано заступника командира 41-ї армії генерал-майора Андрія Суховецького, заступника командира 41-ї армії генерал-майора Віталія Герасимова, командувача 29-ї армії генерал-майора Андрія Колеснікова та командувача Східного військового округу генерал-майора Андрія Колеснікова.