Вице-канцлер ФРГ анонсировал поездку в фронтовой Киев

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Ракурс

Віце-канцлер Німеччини Роберт Габек заявив, що буде готовий приїхати до української столиці.

Це буде візит підтримки і він буде схожим на той, що його здійснили лідери деяких східноєвропейських лідерів цього тижня.

Я поїду до Києва, щоб продемонструвати підтримку України. Прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії у вівторок приїхали до Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, — передає Bloomberg слова Габека.

Габек — співголова німецької партії «Союз 90/Зелені». Він неодноразово висловлювався за активніше підтримку України Німеччиною.

Крім того, Німеччина пропонує повітряні коридори для біженців.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 18 березня закликала західних союзників створити повітряний коридор для українських біженців, особливо в Молдові.

Зараз нам потрібен спільний повітряний міст солідарності в Європі, а також через Атлантику, — сказала Бербок після зустрічі з головою НАТО Єнсом Столтенбергом у Берліні.



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Вона також оголосила, що Німеччина направить більше військ для зміцнення східного флангу НАТО, але не повідомила жодних деталей.

«Ракурс» повідомляв, що офіційний Київ розкритикував німецького канцлера Олафа Шольца, який закликав світ воювати не з усіма росіянами, а виключно з путіним, бо тільки він відповідає за криваву агресію рф.