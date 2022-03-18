Папа Франциск, фото: Синод Епископов УГКЦ

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Папа Римський Франциск закликав європейців і насамперед християн до активної позиції на тлі війни росії проти України.

Про це йдеться у його листі до голови Ради єпископських конференцій Європи архієпископа Вільнюса Гінтараса Грушаса з нагоди відкриття сьогодні, 18 березня, у столиці Словаччини Братиславі III Європейських католицьких соціальних днів, повідомляє Deutsche Welle.

Трагедія війни, що відбувається в серці Європи, вражає, ми ніколи не припускали побачити знову такі сцени, що нагадують про великі військові конфлікти минулого століття, — наголосив понтифік у листі.

Папа Франциск наголосив, що людство знову постало перед загрозою «збоченого зловживання владою та фанатичних інтересів, що прирікають беззахисних людей на страждання від брутальної жорстокості».

Страшний крик про допомогу наших українських братів і сестер спонукає нас, як спільноту віруючих, не лише серйозно задуматися, а й плакати разом з ними та щось для них робити; розділити страждання народу, чия ідентичність, історія та традиції були зранені, — додав він.

Також понтифік подякував прелатам за негайну гуманітарну допомогу біженцям і закликав продовжувати молитися, щоб «ті, в чиїх руках долі народів, будь-що намагалися зупинити війну і почати конструктивний діалог, прагнучи покласти край величезній гуманітарній трагедії».

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Папа Франциск вже не вперше закликає припинити бої в Україні. Раніше він також назвав «містом-мучеником» український Маріуполь, який зараз є одним із епіцентрів бойових дій.

Джерело: Deutsche Welle