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Ракурс
«Стингер» сбил российскую «Точку-У» над Донбассом

«Стингер» сбил российскую «Точку-У» над Донбассом (ФОТО)

19 мар 2022, 16:23
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В ході бойових дій на Донбасі українські військові збили за допомогою ПЗРК «Стінгер» тактичний ракетний комплекс росіян «Точка-У».

Це сталося 19 березня поблизу Попасної у Луганській області, повідомила прес-служба Сухопутних військ. У Фейсбук військові також виклали фото збитої російської ракети.

«Стінгер» збив російську «Точку-У» над Донбасом (ФОТО)

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк 19 березня повідомив, що у Бучанському районі Київщини підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил України збили ворожий бойовий вертоліт К-52. «Пташку» збили з ПЗРК «Стінгер».

Нагадаємо, що FIM-92 «Стінгер» — переносний зенітно-ракетний комплекс класу «земля — повітря» з інфрачервоною головкою самонаведення розробки американської компанії General Dynamics.

Призначений для ураження вертольотів і літаків противника, що низько летять, на зустрічних і навздогінних курсах в умовах впливу природних і штучних теплових перешкод.



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Зенітна керована ракета комплексу пристосована до пуску з інших платформ: зокрема, з мобільного модуля на автомобільному шасі, створений варіант «повітря — повітря» ATAS для пуску з вертольотів.

Ці ПЗРК Україна отримала у січні-лютому 2022 року від своїх союзників.

Источник: Ракурс


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