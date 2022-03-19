Как и когда упадет экономика россии в результате вторжения в Украину, рассказали ученые

https://racurs.ua/n168616-kak-i-kogda-upadet-ekonomika-rossii-v-rezultate-vtorjeniya-v-ukrainu-rasskazali-uchenye.html

Ракурс

Економіка росії поволі, але впевнено падає в результаті вторгнення в Україну.

Про це повідомив британський Centre for Economics and Business Research (СЕBR). Центр опублікував прогноз впливу санкцій і слабкого рубля на рівень життя на росії.

За оцінками СЕBR, внаслідок дії санкцій ВВП росії у 2022 році впаде на 14%.

Російська інфляція досягне 30% на початку 2023 року. За даними Росстату, за перші два тижні березня ціни зросли на 2,2%. Російський лютневий індекс споживчих цін вже виріс на 9,2% порівняно з роком раніше. Це більш ніж вдвічі перевищує офіційний цільовий показник інфляції в 4%.

Реальна заробітна плата на росії впаде на 18% протягом наступних 12 місяців. А до грудня 2024 року реальна заробітна плата знизиться на 25,7%.

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На графіку показано, що інфляція в росії буде зростати до рівня 30% на початку наступного року, залишаючись на цьому рівні сім місяців, а потім буде поступово знижуватися і досягне позначки 15% навесні 2024 року.