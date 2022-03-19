Разведка РФ уверена, что установить пророссийскую власть в оккупации невозможно — Генштаб

https://racurs.ua/n168615-razvedka-rf-uverena-chto-ustanovit-prorossiyskuu-vlast-v-okkupacii-nevozmojno-genshtab.html

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Російська розвідка дійшла до висновку, що у зв’язку із сильним спротивом українців встановити проросійську владу на тимчасово підконтрольних окупантам територіях є неможливим.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України у суботу, 19 березня.

Крім того, українські військові повідомили, що у тимчасово окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90% особового складу, а резерви для відновлення втрат відсутні.

Водночас фіксуються спроби укомплектувати роти за рахунок відряджених з інших військових частин — у цих підрозділах понад 20 людей написали рапорти про відмову брати участь у війні проти України, але до «відмовників» застосовують репресії.

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Упродовж двох діб боїв на Миколаєвському напрямку знищили понад 200 російських військових.

До Луганської обласної лікарні щодня прибувають рефрижератори з вантажем «200» — це тіла солдат 2-го армійського корпусу. Біля райвиконкомів вишикувались черги родичів загиблих за довідками по смерть.