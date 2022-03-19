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Карту нападений рф на мирное население разработали расследователи Bellingcat
Карту нападений рф на мирное население разработали расследователи Bellingcathttps://racurs.ua/n168614-kartu-napadeniy-rf-na-mirnoe-naselenie-razrabotali-rassledovateli-bellingcat.htmlРакурс
Розв’язана рашистами війна в Україні забирає більше життів цивільного населення, аніж військових.
Журналісти проекту Bellingcat розробили карту інцидентів, де найбільше постраждало мирне населення в Україні з початку російської війни.
Дані можна фільтрувати за датою, місцем інциденту, типом боєприпасу та характером ураженого району.
Щодня з'являється все більше відео та фото, тому Bellingcat та учасники нашого Global Authentication Project почали реєструвати та наносити ці інциденти на інтерактивну карту, — пояснили на своєму сайті розслідувачі.
TimeMap поки не сумісна з мобільними пристроями.
Global Authentication Project — це широка спільнота дослідників відкритих джерел, які допомагають дослідженням Bellingcat за допомогою структурованих завдань та зворотного зв’язку. Для складання цього набору даних ми працювали з людьми, які знають українську, а також мають місцеві контекстні знання про події та місця на карті.
Мета проекту — описати інциденти, де є свідчення у відкритих джерелах про можливе завдання шкоди цивільним особам та інфраструктурі в Україні, а також спробувати встановити, де і коли саме сталися ці інциденти.
Документувати ці інциденти дуже важливо, особливо у світлі заяв російської влади, що вони не прагнуть атакувати мирних жителів і уникають ударів по цивільній інфраструктурі.
До масиву даних Bellingcat включені тільки ті інциденти, які були зняті на фото та відео, розміщені в соціальних мережах. Ймовірно, є багато інших інцидентів заподіяння шкоди цивільному населенню, які не потрапили на камеру або в соціальні мережі і тому не відображаються на карті.
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Але навіть із таким застереженням кількість інцидентів у нашому масиві даних та на карті на момент публікації вже дуже значна, — повідомили у Bellingcat.
Як працює TimeMap?
Кожна точка на карті представляє інцидент завдання шкоди цивільному населенню і місце цього інциденту. Натиснувши на одну з точок, читач отримає інформацію про інцидент, у тому числі одне або кілька посилань на відео або фото, на яких він зображений.