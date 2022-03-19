Карту нападів на мирне населення розробили розслідувачі Bellingcat

https://racurs.ua/ua/n168614-kartu-napadiv-rf-na-myrne-naselennya-rozrobyly-rozsliduvachi-bellingcat.html

Ракурс

Розв’язана рашистами війна в Україні забирає більше життів цивільного населення, аніж військових.

Журналісти проекту Bellingcat розробили карту інцидентів, де найбільше постраждало мирне населення в Україні з початку російської війни.

Дані можна фільтрувати за датою, місцем інциденту, типом боєприпасу та характером ураженого району.

Щодня ​​з'являється все більше відео та фото, тому Bellingcat та учасники нашого Global Authentication Project почали реєструвати та наносити ці інциденти на інтерактивну карту, — пояснили на своєму сайті розслідувачі.

TimeMap поки не сумісна з мобільними пристроями.

Global Authentication Project — це широка спільнота дослідників відкритих джерел, які допомагають дослідженням Bellingcat за допомогою структурованих завдань та зворотного зв’язку. Для складання цього набору даних ми працювали з людьми, які знають українську, а також мають місцеві контекстні знання про події та місця на карті.

Мета проекту — описати інциденти, де є свідчення у відкритих джерелах про можливе завдання шкоди цивільним особам та інфраструктурі в Україні, а також спробувати встановити, де і коли саме сталися ці інциденти.

Документувати ці інциденти дуже важливо, особливо у світлі заяв російської влади, що вони не прагнуть атакувати мирних жителів і уникають ударів по цивільній інфраструктурі.

До масиву даних Bellingcat включені тільки ті інциденти, які були зняті на фото та відео, розміщені в соціальних мережах. Ймовірно, є багато інших інцидентів заподіяння шкоди цивільному населенню, які не потрапили на камеру або в соціальні мережі і тому не відображаються на карті.

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Але навіть із таким застереженням кількість інцидентів у нашому масиві даних та на карті на момент публікації вже дуже значна, — повідомили у Bellingcat.

Як працює TimeMap?

Кожна точка на карті представляє інцидент завдання шкоди цивільному населенню і місце цього інциденту. Натиснувши на одну з точок, читач отримає інформацію про інцидент, у тому числі одне або кілька посилань на відео або фото, на яких він зображений.