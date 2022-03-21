Российский суд объявил Meta – материнскую компанию Facebook и Instagram – «экстремистской организацией»

https://racurs.ua/n168670-sud-v-rossii-obyavil-materinskuu-kompaniu-facebook-i-instagram-ekstremistskoy.html

Ракурс

Тверський районний суд Москви оголосив компанію Meta (володіє Facebook та Instagram) «екстремістською організацією».

Рішення суду підлягає виконанню негайно, зазначено в ухвалі суду, повідомляють пропагандистські росЗМІ.

Генпрокуратура вимагає визнати Meta «екстремістською організацією» після того, як компанія перестала видаляти в деяких країнах загрози та заклики до насильства щодо російських військових, висловлені в Facebook та Instagram, а також побажання смерті володимиру путіну та олександру лукашенку (14 березня Meta заборонила писати побажання смерті президентам).

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4 березня у Росії заблокували Facebook, 14 березня — Instagram. Представник Генпрокуратури РФ говорив у суді, що у разі заборони Meta як «екстремістської організації» російських користувачів Facebook та Instagram не каратимуть за обхід блокувань.

Слідчий комітет РФ раніше порушив проти співробітників Meta кримінальну справу про публічні заклики до екстремізму.