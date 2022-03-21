Приеду домой — закрою ипотеку. Мародеры хвалятся украденным в Украине (ВИДЕО)

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Розбагатіти в Україні — не проблема: заходиш у будь-яку квартиру і береш, що хочеш. Таку чергову розмову російського покидька перехопила Служба безпеки України.

СБУ має безліч доказів, що мародерство серед окупантів набуло таких масштабів, що скоро стане їхньою єдиною метою перебування в Україні. Про це йдеться на сторінці служби у Фейсбук у коментарі під черговим радіоперехопленням телефонного дзвінка рашиста додому у московію.

Загарбники, не криючись, вихваляються рідним про свої «здобутки», як і цей, чия військова частина базується на Донеччині. Він телефонує дружині з української SIM карти, яку «знайшов» разом із мобільним телефоном. Але це не єдиний його трофей. Він вихваляється годинником за 40 тис., Play Station-4 та 80 тис. грн.

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Щоб вразити дружину, переводить цю суму в рублі, щоправда, за довоєнним курсом. Він розповідає, що дехто з його однополчан «приедет домой — ипотеку закроет».